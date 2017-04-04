ايطاليا: وصول 262 لاجئا الى صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن سفينة رست في ميناء تراباني (غرب صقلية) تحمل على متنها 262 مهاجرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن “بين المهاجرين نساء وأطفال”، ممن “تم انقاذهم في قناة صقلية في الأيام الأخيرة”.

يذكر أن طريقا جديدة للهجرة السرية نحو ايطاليا قد فتحت من خلال جزيرة سردينيا، والتي تشهد وصول قوارب هجرة عديدة تحمل مجموعات صغير من المهاجرين الذين يزعمون أنهم تونسيون أو جزائريون، بينما لا يزال الغموض يخيم حول مكان انطلاق هذه القوارب

وكانت قد وصلت صباح أمس مجموعة أخرى من المهاجرين الى سواحل جنوب سردينيا. وقد تم نقل 14 مواطنا يزعمون حمل الجنسية الجزائرية على الفور، الى مركز إقامة مؤقتة قبل إعادتهم إلى بلادهم.