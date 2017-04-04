سياسي ايطالي: العدو هو الإرهاب لا الأخبار الكاذبة أو الشعبوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى سياسي يميني ايطالي أن العدو الحقيقي هو الإرهاب، وليس الأخبار الكاذبة أو الشعبوية، تعليقا على انفجار في مترو أنفاق مدينة سان بطرسبرغ أمس.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد “تسبب الانفجار بوقوع 10 قتلى و50 جريحاً على الأقل”، والذي “قالت إنه ناجم عن عبوة ناسفة احتوت شظايا وضعت في حقيبة تركت بمقصورة للركاب”.

واضاف الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أن “الدم الذي سُفك أمس وللأسف في سان بطرسبرغ أيضا، يخبرنا بأن العدو ليس الأخبار الوهمية والشعوبية”، بل “أنه يدعى الإرهاب والتطرف الإسلامي”، والذي “يجب أن يُحارب بأي وسيلة ضرورية وفي كل مكان”.

وقد نقلت مصادر إعلامية روسية عن مسؤول أمني استشهد بمعلومات أولية أن “المسؤول عن الانفجار الدامي، هو شاب في سن الـ23 من آسيا الوسطى”، وأنه “حمل عبوة ناسفة إلى مترو سان بطرسبرغ في حقيبة ظهر”.