النظام يقصف ريف إدلب بمواد كيماوية والضحايا مدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر سورية معارضة إنه “قُتل نحو مائة شخص وأصيب نحو مائتين بحالات اختناق نتيجة قصف النظام السوري مدينة خان شيخون في ريف إدلب شمال سورية بمواد كيماوية يُعتقد أنها غاز السارين”، كما “قصف أيضاً بلدة الهبيط بمواد كيماوية يُعتقد أنها غاز الكلور”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “إن عدد ضحايا بلدة خان شيخون قارب المائة، غالبيتهم العظمى من المدنيين، نتيجة استنشاقهم لغازات سامة، تأكد بالنسبة لناشطين في المنطقة أنها غاز السارين، ألقتها طائرات النظام السوري فجر اليوم (الثلاثاء) على المدينة”، فيما أكد ناشطون أن “نحو 25 شخصاً أصيبوا بحالات اختناق في بلدة الهبيط جراء قصف طائرات النظام السوري للبلدة بغاز الكلور، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين”.

ونشر ناشطون صور عشرات الأطفال الضحايا نتيجة استنشاق المواد الكيماوية، وصور عائلات كاملة قضت اختناقاً نتيجة استنشاق هذه المواد، فيما أكّد ناشطون إصابة عمال إنقاذ من “الخوذ البيضاء” نتيجة استنشاقهم هذه الغازات خلال محاولتهم إنقاذ من يمكن إنقاذه.

ووفق شهود عيان، فإن “مستشفيات المنطقة لم تعد تستطيع استيعاب المزيد من المصابين نتيجة استنشاق الغازات السامة، خاصة بعد خروج عدة مشافي عن الخدمة خلال الأسبوع الأخير نتيجة قصفها بسلاح الطيران السوري والروسي”، ومن بينها “مشفى معرة النعمان الوطني ومتشفى تلمنس وغيرهما”.

ووفقا للمصادر فإن “هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام السوري الأسلحة لكيماوية ضد البلدات المدن التي تُسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة، أو ضد الحواضن الشعبية لهذه المعارضة”، وقد “كانت أولى وأكبر عمليات القصف بالأسلحة الكيماوية قد حدث في غوطة دمشق في آب/أغسطس 2013، راح ضحيتها نحو 1500 الغالبية العظمى منهم من المدنيين”، ثم “تعرضت بعدها عدة مناطق سورية أخرى للقصف بالأسلحة الكيماوية، دون أن يستطيع المجتمع الدولي وقف هذا الاستخدام المتكرر للنظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد معارضيه”.