ايطاليا: انخفاض عجز الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 ​​لنسبة 2.4٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن نسبة العجز الى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت عام 2016 إلى 2.4٪، وهو تحسن بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2015.

وجاء في بيان للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) الثلاثاء، أن “صافي الدين العام في الفصل الأخير من عام 2016 كان بنسبة 2.3٪”، وهو “مستقر مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015”.

وذكر البيان أن “الموزانة الأولية بين الدين والائتمان، وصافي مصاريف الفوائد، في الفصل الأول من عام 2016، كانت إيجابية بمبلغ 7312 مليون يورو”، حيث كان المبلغ 7315 مليون يورو في الفترة نفس من عام 2015.

بينما “كان المعدل النسبي للناتج المحلي الإجمالي يعادل 1.7٪”، وقد “بقي دون تغيير مقارنة بالفصل الرابع من عام 2015″، أما “الرصيد الحالي (التوفير) في الفصل الأخير من عام 2016، فقد كان إيجابيا بمبلغ 3915 مليون يورو”، وأن “تأثير ذلك على الناتج المحلي الإجمالي كان بنسبة 0.9٪”، مقارنة “بنسبة 2.5٪ في الفصل الرابع من عام 2015”.

وخلص البيان الى القول إنه “عموما، كان الرصيد الحالي في عام 2016 مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إيجابيا، وبنسبة 0.6٪”، حيث كانت نسبته 1.1٪ عام 2015.