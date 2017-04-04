الرئيس الايطالي يزور موسكو في العاشر من نيسان الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت الرئاسة الإيطالية إن رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا، سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو في الفترة من 10-13 نيسان/أبريل الجاري، تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت مذكرة لقصر الرئاسة الإيطالية (كويرينالي) الثلاثاء، أن “اللقاء بين رئيسي الدولتين سيكون فرصة لإجراء محادثات لمناقشة أهم قضايا العلاقات الثنائية والأجندة الدولية”.

وذكر البيان أن “الرئيس ماتّاريلا، سيقوم خلال الزيارة التي يرافقه فيها وكيل وزارة الشؤون الخارجية فينتشنتسو أميندولا، بلقاء رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف وبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل”.