محكمة العدل الأوروبية: يحق لألمانيا رفض منح تأشيرة دخول لباحثة إيرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – أكدت محكمة العدل الأوروبية على حق الدول الأعضاء في رفض منح تأشيرة دخول لأراضيها لباحثة إيرانية لاستكمال دراستها في مجالات حساسة مثل أمن المعلومات والتقنيات وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.

ويتحدث قرار المحكمة هنا عن حالة الباحثة الإيرانية سحر فهيميان، الحائزة على شهادة ماجستير في العلوم التقنية والمعلوماتية من جامعة إيرانية مشمولة بالعقوبات الأوروبية.

وأوضحت المحكمة في بيانها الصادر اليوم بهذا الشأن، أن أي قرار تتخذه دولة عضو في الاتحاد برفض منح تأشيرة دخول للباحثة المذكورة، يجب أن يكون مرفقاً بـ”حجج دامغة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض إجراءات مشددة على الجامعة التي حصلت منها فهيميان على شهادتها، بسبب دعمها للحكومة في المجالات العسكرية.

وكانت الباحثة الإيرانية قد حصلت على منحة دراسية من مركز بحثي ألماني في عام 2012 لتحضير رسالة دكتوراه في العلوم التقنية والاتصالات، لكن ألمانيا رفضت الطلب بحجة الخشية أن تحصل فهيميان على معارف تمكنها لاحقاً في تقديم خدمات للحكومة الإيرانية قد تستخدم بشكل” مفرط لأغراض التجسس أو قمع الحريات”.

وقد تقدمت فهيميان بطلب استئناف أمام المحاكم الألمانية، التي طلبت بدورها راي محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر اليوم.

وتؤكد المحكمة أن الدول الأوروبية تتمتع بهامش واسع من الحرية لتقييم أوضاع رعايا الدول الأخرى الذي يطلبون تأشيرات دخول لأغراض دراسية،” خاصة لجهة التحقق من أن الأمر قد يشكل تهديداً محتملاً للأمن والسلامة العامة في أوروبا”، حسب بيان المحكمة.