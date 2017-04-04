نتنياهو: الصور الصادمة في سورية يجب أن تهز مشاعر كل إنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو “يجب على الصور الصادمة من سورية أن تهز مشاعر كل إنسان، معلنا أن “إسرائيل تدين بأشد التعبيرات استخدام الأسلحة الكيماوية عامة وخاصة ضد المدنيين الأبرياء”.

وأضاف في مراسم إحياء ذكرى الرئيس الراحل حاييم هرتسوغ ، اليوم، “تدعو إسرائيل المجتمع الدولي إلى استكمال وعده من العام 2013 وإخراج الأسلحة الكيماوية من سورية”.

وتابع نتنياهو “الحرب الشرسة الدائرة بسورية تؤكد المبدأ الكبير الذي يرشدنا، ومفاده أننا سندافع دوما عن أنفسنا بقوانا الذاتية، ضد أي عدو كان وإزاء أي تهديد كان”.

وعلى الصعيد ذاته، قال نتنياهو إن “القوة التكنولوجية الاقتصادية التي تنعم بها دولة إسرائيل هي التي تضمن لنا فرصة للتوصل إلى سلام مع جيراننا العرب”.

وأضاف في سياق مراسم لاطلاق اسم جديد على مستشفى (أساف هاروفيه) “إن تنمية القوة العسكرية الاستخبارية تزيد هي أيضا من قوة إسرائيل سياسيا “. وتابع نتنياهو “السلام لن يتم مع طرف ضعيف”.