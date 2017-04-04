إيطاليا تدعو للكشف عن مصدر الهجوم الكيميائي ضد المدنيين في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو الثلاثاء بـ”المروعة” الأنباء التي تحدثت عن” هجوم كيميائي ضد المدنيين العزل في سورية وقصف مستشفيات نقلوا إليها مصابين”.

وشدد ألفانو على أن “إيطاليا (العضو غير الدائم) سوف تكون في طليعة الدول بمجلس الأمن الدولي في الاجتماع الطارئ، الذي دعت إليه فرنسا والمملكة المتحدة، وكذلك غدا في مؤتمر بروكسل حول سورية، في إدانة استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الشعب السوري”، وقال “ندعو بقوة إلى الكشف عن المسؤولين عن هذه الجريمة ضد الإنسانية”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريح صحفي بـ”إن على عاتق المجتمع الدولي واجب وضع حد للمعاناة العميقة للشعب السوري واستعادة السلام والأمل والمستقبل لهذا البلد العظيم”.