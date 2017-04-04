موغيريني ودي ميستورا: الإفلات من العقاب ليس خياراً في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر كل من المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن صدمتهما وإدانتهما للهجوم الكيميائي الذي وقع اليوم في محافظة إدلب السورية، مطالبين بتقديم المسؤولين عنه للعدالة.

وكانت موغيريني ودي ميستورا يدليان بتصريحات صحفية عقب لقاءهما اليوم في بروكسل، على هامش المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سورية المنطقة، ونوها بأنه “يجب تقديم المسؤولين عن الحدث المرعب الذي حصل صباح اليوم إلى العدالة”، حسب كلامهما.

ولم يسم المسؤولان الطرف الذي قام بالهجوم، وأشاراً إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سيطوران مواقفهما عندما تتوفر معلومات أكثر دقة.

وركزاً على ضرورة تعزيز مفهوم المساءلة عن جرائم الحرب، فـ”الإفلات من العقاب ليس خياراً في سورية”، على حد قولهما.

وحرصت موغيريني على التأكيد أنه من واجب أي نظام أو أي دولة حماية مواطنيها من أي اعتداء.

أما حول مؤتمر اليوم وغداً، فقد أكدت موغيريني أن الهدف هو إظهار مدى دعم المجتمع الدولي للسوريين وخاصة للمفاوضين الذين يتعين عليهم بذل مزيد من الجهد من أجل التوصل إلى حل.

وأوضحت أن لقاءات اليوم التي تمت مع أطراف متعددة ومختلفة من منظمات وهيئات مجتمع مدني سورية، من نساء ورجال، أظهرت مدى تصميم السوريين على العمل لبناء مستقبلهم على أساس التنوع والوحدة.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن هدف مؤتمر بروكسل هو التأكيد على استمرار العمل والمساعدات الإنسانية و بدء التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في سورية، مؤكدة أن أي استثمار أوروبي في مجال إعادة البناء داخل سورية لن يبدأ مالم يتم توقيع اتفاق سلام بين السوريين واطلاق الحل السياسي.

وأقرت موغيريني بأن الاتحاد الأوروبي تعلم من دورس الماضي، ولن يسمح لأي طرف بتدمير ما يقوم هو بتشييده، وحذرت من أنه “لن نتحمل وحدنا المسؤولية عن إعادة الإعمار، فنحن لسنا طرفاً في الصراع ولم نقم بالتدمير ولكننا جاهزون تقديم ما علينا”، وفق كلامها.

وعبرت عن تصميم الاتحاد في الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للسوريين في خارج وداخل البلاد وكذلك مساعدة المجموعات المضيفة لهم، ولكنها شددت على أن إطلاق إعادة الإعمار مشروطة حكماً بالاتفاق السياسي بين السوريين.

وحرصت موغيريني، قبل أن تختم كلامها، على الثناء على “العمل الهام” الذي يقوم به المبعوث الدولي دي ميستورا من أجل جمع الأطراف المتفاوضة السورية وتشجيعها على البحث عن اتفاق سلام.

وحول ما يجري في جنيف، بدا المسؤول الأممي متفائلاً رغم كل ما حدث خلال الجولة الأخيرة، مؤكداً أن الأطراف السورية أفادت بأنها ستحضر جولة جديدة وأنها بدأت بمناقشة الأمور “بجدية وعمق”.

وأكد دي ميستورا، أن عليه، بوصفه وسيطاً دولياً، واجب الحفاظ على سرية المفاوضات، ملمحاً إلى حدوث بعض التقدم حول قضايا هامة في الجولة الأخيرة من محادثات جنيف، وقال “علينا التمسك بالأمل حتى عندما تبدو الأمر مستحيلة”، حسب تعبيره.