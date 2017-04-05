وزير الخارجية العراقي يطالب بتحقيق دولي لتحديد المسؤولية عن هجوم إدلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، المجتمع الدولي بـ”تحقيق دولي عادل وشفاف للكشف عما حدث في مدينة إدلب السورية يوم أمس من هجوم إرهابي”، والتثبت من “هوية الأطراف التي قامت به”.

ووصف الجعفري، في كلمته أثناء المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سورية والمنطقة المنعقد في بروكسل، ما حدث في إدلب من هجوم كيمياوي بـ”الجريمة التي يندى لها الجبين”. وأوضح أن لبلاده تجربة طويلة مع الإرهابيين، فـ”هم يستخدمون وسائل خبيثة لتمويه الحقائق، ويحاولون إخفاء الأعمال التي يقومون بها ويلقون المسؤولية على أطراف أخرى”.

وأعرب الجعفري عن قناعة بلاده بأن “تحقيق الحل السلمي في سورية يتطلب العمل على تجفيف منابع الإرهاب ووقف تمويل الجماعات المتطرفة”، قائلا إن “علينا العمل بجدية معاً لتحقيق هذا الهدف”.

وأكد أن بلاده تشارك الاتحاد الأوروبي موقفه بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي عبر مفاوضات بين الأطراف السورية، ما يؤدي إلى بقاء سورية كدولة موحدة وتعزيز الاستقرار ومفهوم التنوع فيها.

وأشار إلى أنه من مصلحة العراق، كما في مصلحة جميع دول العالم، عودة السلام لسورية.

وتطرق إلى الانتصارات التي حققها الجيش العراقي على تنظيم (الدولة الإسلامية)، مطالباً بالمزيد من الدعم المالي والإنساني والاقتصادي الدولي لبلاده لإكمال المهمة.

هذا وقد طغت مسألة الهجوم الكيمياوي الذي وقع امس في إدلب على تصريحات المسؤولين في مؤتمر بروكسل، حيث طالبوا مجلس الأمن الدولي بتحديد المسؤولين عما حدث وعدم السماح بتكريس مفهوم الإفلات من العقاب.