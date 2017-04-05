برلماني ايطالي: هناك عنصر إجرامي واضح في نظام الأسد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني ايطالي “لقد قلنا مرارا وتكرارا أن في نظام الأسد عنصرا إجراميا، ليس من قبيل الصدفة أن يكون قد تسبب بوفاة أكثر من 400 ألف شخص”، تعليقا على الهجوم بالسلاح الكيمياوي الذي وقع يوم أمس في مدينة إدلب السورية.

واضاف النائب من حزب (البديل الشعبي)، فابريتسيو تشيكيتّو أنه “في عام 2013 كان هناك استخدام مماثل للأسلحة الكيميائية”، وقد “ارتكب (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما، آنذاك، خطأ فادحا بعدم التدخل”.

وخلص تشيكيتّو الى القول إن، صمت أوباما “اتاح لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الإمساك بزمام الأمور في سورية، من خلال اتفاق حديدي مع (الرئيس السوري بشار) الأسد وحزب الله المستوحى من ايران”.