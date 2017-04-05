الائتلاف الوطني السوري المعارض يطالب بتحويل مرتكبي جريمة الكيماوي للجنائية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب قيادي في الائتلاف الوطني السوري المعارض، بـ”إحالة مرتكبي جريمة استخدام السلاح الكيماوي في خان شيخون بمحافظة إدلب إلى محكمة الجنايات الدولية”.

ورأى نائب رئيس الائتلاف، عبد الحكيم بشار، خلال مؤتمر صحفي في مدينة استانبول التركية الاربعاء، إن “ما جرى في خان شيخون، أمس الثلاثاء، يجب أن يدفع المجتمع الدولي إلى تغيير طريقة تعامله مع النظام”، مطالباً الإدارة الأميركية الجديدة بشكل خاص بـ”اتباع سياسة حازمة إزاء النظام، بعد السياسة الضعيفة التي اتبعتها الإدارة السابقة وشجعت النظام على التمادي في جرائمه”.

كما طالب المسؤول في الائتلاف بـ”إدراج نظام الأسد على قائمة مجرمي الحرب، وإصدار قرار من مجلس الأمن يحاسب المنفذين ومصدري الأوامر والداعمين لعمليات القصف في خان شيخون، فضلاً عن إحالة القضية مع الحالات السابقة إلى محكمة الجنايات الدولية”، معتبراً أن “أي تهاون سوف يشجع النظام على ارتكاب المزيد من الجرائم”، حسبما نقلت عنه الدائرة الإعلامية للائتلاف.

وعرض نائب رئيس الائتلاف صوراً تظهر أماكن القصف والدمار الذي أحدثه وصور الأطفال الذين قضوا نتيجة اختناقهم بالغازات السامة.

وتساءل بشار عن الفرق “بين إرهابي يفجر نفسه، وإرهابي يعطي أوامره بقصف المدنيين”، مؤكداً أن “جرائم النظام تفوق بكثير جرائم تنظيم داعش وكل المنظمات المصنفة إرهابية من جانب المجتمع الدولي”.

وحول انعكاس ما جرى على العملية السياسية، قال بشار “نحن ندرك أن النظام لا يأبه بالحل السياسي، لكن ما جرى لا يتعلق بسورية فقط بل يضع المجتمع الدولي أمام تحد حقيقي، والحل السياسي يجب أن يفضي إلى رحيل الأسد وتحويله إلى محكمة الجنايات الدولية”.