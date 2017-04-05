رابطة الشمال الايطالية: المهاجرون لا يريدون الاندماج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انتقد الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال عدم تجاوب المهاجرين للاندماج في المجتمع الايطالي والسياسة المتبعة من جانب السلطات لهذا الغرض، وذلك في معرض تعليقه على فصل محكمة لفتاة عن عائلتها أثر تعرضها لسوء المعاملة.

وكتب ماتّيو سالفيني، على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، أن “محكمة الأحداث في ميلانو (شمال)، أصدرت أمرا بتحرير فتاة قاصر في سن الـ14 من عائلتها الشمال الأفريقية”، والتي “زعمت أنها تعرضت للضرب، بل والجلد ايضا لأنها ترتدي ملابس غربية وتسلك كالغربيين”، متهكما “يا للتكامل الجميل!”.

وأضاف سالفيني “أتساءل ماذا ينتظر القضاة قبل أن يقوموا بجولة في مخيمات الغجر الرومانيين أيضا”، حيث “تُساء معاملة الأطفال، ويتم تلقينهم السرقة واستغلالهم، إنهم بالمئات”، واختتم متسائلا “أهم يخافون دخول هذه المخيمات؟”، في إشارة الى القضاة دائما.

