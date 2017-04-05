مصر تدين “القصف العشوائي” على خان شيخون بريف إدلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أدانت الحكومة المصرية، الأربعاء، ما وصفته بـ”القصف العشوائي الذي تعرضت له بلدة خان شيخون في مدينة ادلب السورية، والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، من بينهم عدد كبير من الأطفال الأبرياء”.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، الذي لم يشر الى استخدام الكيميائي في القصف ولم يوجه أصابع الاتهام إلى أي جهة، أن “المشاهد المؤلمة إنسانياً، وغير المقبولة، التي تناقلتها وسائل الإعلام جراء هذا القصف، تؤكد مرة أخرى أهمية دعم التسوية السياسية للأزمة السورية في أسرع وقت على أساس قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومخرجات اجتماع جنيف1”.

كما تحدث بيان الخارجية عن “ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية من أجل اجتثاث جذور الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله في سورية”.