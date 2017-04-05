موغيريني: كيمياوي خان شيخون يثبت ضرورة الحل السياسي أكثر من أي وقت مضى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

وبروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن ضرورة توقف كل الأطراف عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في كل وقت وفي أي مكان.

وكانت موغيريني تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته بالاشتراك مع ممثلي الأطراف الراعية للقاء بروكسل اليوم، حيث أشارت إلى أن الجميع متفق على إدانة استخدام الأسلحة الكيمياوية من قبل الحكومة السورية وما يعرف بتنظيم الدولة (داعش)، وكذلك ما حصل أمس من هجوم كيمياوي على مدينة خان شيخون، قرب إدلب.

وشددت على ضرورة إنزال العقاب بكل من تثبت مسؤوليته عن استخدام مثل هذه الأسلحة، الأمر الذي يعتبر بمثابة جرائم حرب.

أما حول مجريات المؤتمر، فقد أعربت عن تقديرها لتوحد المواقف الدولية من أجل الاستمرار في المساعدات الإنسانية لسورية وكذلك دعم الحل السياسي، وقالت “ما حدث أمس يثبت أن الحل السياسي بات أكثر ضرورة وإلحاحاً من ذي قبل”، على حد قولها.

وشددت على دعم المشاركين كافة لجهود الأمم المتحدة من أجل دفع الأطراف السورية للتوصل إلى اتفاق سياسي والشروع بمرحلة انتقالية حقيقية وصولاً إلى سورية موحدة وديمقراطية.

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن قناعتها بضرورة تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للسوريين في الداخل والخارج، مشيرة إلى أن التحدي الماثل الآن أمام المجتمع الدولي هو كيفية توصيل هذه المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين فعلاً وفي كل المناطق.

وفيما أكدت أن المساعدات الإنسانية للسوريين في الداخل وفي الدول المجاورة تبقى أمراً مستمراً وغير مشروط بالنسبة للاتحاد الأوروبي وباقي الأطراف الدولية، إلا أنها أوضحت أن الأمر لا ينطبق على مسألة إعادة الاعمار.

ومضت قائلة” لن تبدأ جهود إعادة الاعمار، إلا في حال انطلاق مرحلة انتقالية سياسية حقيقية في سورية”.

وأقرت بأن الاجتماع لم يكن اليوم سهلاً بين جميع الأطراف ولكنه كان بناءً.

هذا وأجمع كافة المشاركين في المؤتمر على إدانة استخدام الأسلحة الكيميائية، داعين مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإدانة هجوم الأمس وتحديد المسؤولين عنه بعد تحقيق معمق.

وأقر الجميع بأنهم لا يمتلكون دلائل دامغة حول هوية الطرف المسؤول عن الهجوم، فـ”هناك مؤشرات على أن نظام الأسد هو من قام بذلك”، حسب كلام وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي بالإضافة إلى السيدة موغيريني، كل من وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، ونظيره النرويجي يورغ برينديه، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة ستفان أوربين.

وسيتابع المشاركون الـ70 في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سورية والمنطقة جلساتهم خلال اليوم لتحديد المبالغ التي ستقدمها دولهم لصالح اللاجئين والمهجرين السوريين.

وكانت الأمم المتحدة تحدثت عن الحاجة إلى 8 مليار يورو إضافية.