سورية: إغتيال رئيس أركان “جيش إدلب الحر” غداة حادثة الكيميائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-بعد مرور أقل من يوم على إتهام النظام السوري بقصف بلدة خان شيخون في ريف إدلب بالأسلحة الكيميائية، وردت أنباء عن قيام (هيئة تحرير الشام)، الشريكة لجبهة النصرة (جبهة فتح الشام) بـ”اغتيال قائد أركان جيش إدلب الحر العقيد علي السماحي”، وهو نائب القائد العام للفرقة 13 التابعة للجيش السوري الحر.

و(هيئة تحرير الشام) هي مُكوّن عسكري يضم جبهة فتح الشام (النصرة)، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، وغيرها، وهي على خلاف مع فصائل المعارضة السورية المسلحة.

ووفق المعلومات المتداولة بين أطراف بالمعارضة، فقد “تم اغتيال القيادي في الجيش الحر على أحد حواجز الهيئة على الطريق الدولية دمشق ـ حلب، باستهداف سيارته مع قائد الفرقة المقدم أحمد السعود”، ما أدى إلى مقتل الأول، فيما لا يزال مصير الثاني مجهولاً.

وأثارت عملية القتل هذه سخط المعارضة السورية والناشطين، الذين اعتبروها “تأكيد على تشابه وتراكب بين أهداف النظام السوري وأهداف هذه الفصائل المتشددة، خاصة وأن الاغتيال جاء بعد يوم واحد من استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي في نفس المنطقة ضد البيئة المعارضة له”.

فيما اعتبر ناشطون آخرون أن الحادثة تعود إلى “خلاف بين الفرقة 13 والهيئة، بلغ ذروته في آذار/ مارس العام الماضي، انتهى بسيطرة الهيئة على كامل مقرات الفرقة ومصادرة أسلحتها داخل مدينة معرة النعمان في ريف إدلب، ليبقى الخلاف بين الطرفين قائماً ومبيتاً”.

واعتبر معارضون من الجيش السوري الحر أن “الاغتيال يؤكد على أن الهيئة الإسلامية المتشددة تريد الانفراد بالسيطرة على محافظة إدلب، دون أن يشاركها في ذلك أحد، وهو مخطط خاص بجبهة النصرة وبالقاعدة ومرجعياتها الإقليمية والدولية”.