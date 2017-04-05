وزير الخارجية النرويجي: الرقة ستسلم لسكانها بعد تحريرها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر وزير الخارجية النرويجي يورغ برينديه، أن عمل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة (داعش) ، يتقدم بشكل أسرع من المنتظر سواء في سورية أو في العراق.

وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع باقي ممثلي رعاة المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سورية والمنطقة المنعقد في بروكسل اليوم، إلى أن التحالف المكون من 60 دولة يعمل على تحرير المناطق الواقعة في قبضة التنظيم، “عليه اعداد مخطط شامل من أجل مرحلة ما بعد التخلص من التنظيم”، حسب كلامه.

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بمستقبل مدينة الرقة (شمال شرق سورية)، ألمح الوزير النرويجي إلى أن المنطقة المحيطة بالرقة تتألف من عشائر سنية عربية يبلغ تعدادها ما بين 4 أو 5 مليون نسمة، وقال “يجب أن تسلم المنطقة إلى سكانها بعد طرد التنظيم”، على حد تعبيره.

وشدد على ضرورة أن يعمل التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) على أن تكون كل عملياته قائمة على أساس احترام التركيب السكاني للمناطق.

وتطرق إلى الوضع السوري بشكل عام، مشيراً إلى أن ما حدث في خان شيخون يوم أمس “يذكر المجتمع الدولي، بوحشية، بضرورة العمل على اعلاء شأن قيمه وفرض قيمه ومبادئه التي يتم في كل يوم إنتهاكها”.