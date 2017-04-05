المفوضية ترفض منح النمسا اعفاءً جديداً من المشاركة في إعادة توزيع طالبي اللجوء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – رفض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، منح النمسا اعفاء جديداً من استقبال طالبي اللجوء القادمين من إيطاليا واليونان في إطار سياسة إعادة التوزيع المقررة من قبل الاتحاد.

وأشار يونكر، في رسالة بعث بها للحكومة النمساوية اليوم إلى ضرورة أن تحترم كل الدول التزاماتها المنصوص عنها في الاستراتيجية الأوروبية لإدارة الهجرة واللجوء ( 2015)، و من ضمنها إعادة توزيع 160 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان على باقي الدول.

وكانت النمسا استفادت من اعفاء أوروبي مؤقت، انتهى أمده الشهر الماضي، بسبب استقبالها لعدد كبير من طالبي اللجوء والمهاجرين عام 2015، ولكن طلبها بتمديده قد قوبل بالرفض.

وقال رئيس المفوضية” أثق بقدرة النمسا على الوفاء بالتزاماتها القانونية والعودة إلى نقل اللاجئين من اليونان وإيطاليا”

ويتعين على النمسا استقبال ألفي شخص من طالبي اللجوء من هذين البلدين قبل حلول شهر أيلول/سبتمبر القادم.

هذا وتواجه المفوضية الأوروبية صعوبات كثيرة في إقناع العديد من الدول، خاصة دول أوروبا الشرقية، بتنفيذ ما عليها من التزامات وتقاسم العبء مع دول جنوب أوروبا التي تعرضت لضغط كبير جراء تدفق أعداد هائلة من المهاجرين.

وتلوح المفوضية، بشكل خجول، بإمكانية فرض إجراءات مشددة في المستقبل على الدول المترددة.