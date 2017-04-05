إيطاليا تدعو لتوفير ظروف تحقيق دولي مستقل بشأن كيميائي خان شيخون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو، الأربعاء الى توفير ظروف تحقيق مستقل لتحديد المسؤولين عن القصف الكيميائي على بلدة خان شيخون بريف إدلب.

ونوه ألفانو بأن بلاده تبنت، خلال المؤتمر الدولي حول مستقبل سورية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، “خطا حازما جدا حول الحاجة لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، التي هي جرائم حرب حقيقية”.

ورأى في تصريحات الصحفيين، في ختام لقاء وزاري حول الأزمة الانسانية في القرن الافريقي، أقيم على هامش مؤتمر سورية، أنه “من الضروري إيجاد أشكال وطرق تكون من خلالها سلطة (دولية) مستقلة قادرة على معاقبة المسؤولين عن هذا”.

وبشأن الأزمة السورية بصفة عامة، شدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أنه “لا يوجد حل آخر سوى عملية جنيف، وهو حل سياسي، ومن ثمّ سيحدد السوريون مصيرهم في نهاية العملية الانتقالية”.

وردا على سؤال عن موقف إيطاليا حول دور للرئيس بشار الأسد في مستقبل سورية، قال ألفانو “لقد حافظنا دائما على موقف واضح جدا بشأن هذه المسألة: العملية السياسية والتحول المؤسساتي واستقرار سورية، وتصويت السوريين، فالسوريون هم يقررون”. وزاد “من الواضح، كل هذا يعني بالنسبة لنا ضمان أقصى قدر من الدعم لأسرع حل لهذه القضية، وهو حل يتواجد في جنيف”، في إشارة الى المفاوضات بين النظام والمعارضة تحت راية الأمم المتحدة.