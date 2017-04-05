تعهدات دولية بقيمة 6 مليار دولار لإغاثة اللاجئين السوريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعهدت الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سورية والمنطقة بتقديم مبلغ يصل إلى 6 مليار دولار لإغاثة اللاجئين السوريين في الداخل و في الدول المضيفة لهم لهذا العام.

و كانت العديد من الأطراف قد أطلقت تعهدات مختلفة، حيث أكدت المؤسسات الأوروبية أنها ستقدم مبلغ يصل إلى 560 مليون يورو لهذا العام، بينما أعلنت ألمانيا أنها قدمت 1,3 مليار على مدى العامين الماضي والحالي.

وفي هذا الصدد، أشار المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس، إلى أن هذه التعهدات تؤكد التزام المجتمع الدولي بمرافقة السوريين في محنتهم، فـ”هي رسالة للسوريين نقول فيها لهم أنهم ليسوا بمفردهم”، وفق كلامه.

ولفت المفوض ستايليانيدس في الجلسة الأخيرة للمؤتمر إلى أن المساعدات الإنسانية وحدها لن تكفي ولا تجلب السلام لسورية، مشدداً على ضرورة الاستمرار في العمل من أجل دعم التوجه نحو حل سياسي شامل تفاوضي للأزمة المستعرة منذ أكثر من ست سنوات.

وتعتبر الأمم المتحدة أن هذا المبلغ هو أقل من المطلوب نظراً لتزايد احتياجات اللاجئين والدول المضيفة لهم.