الخارجية الايطالية: دفعة جديدة من جرحى بنغازي للعلاج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن وصول دفعة جديدة من الجرحى الليبيين من مدينة بنغازي الى البلاد لتلقي العلاج بمستشفى روما العسكري.

وأضاف بيان لمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، ان “طائرة من طراز (C130-J) تابعة لسلاح الجو، والتي تستخدم كواسطة نقل طبي، هبطت مساء أمس في مطار قاعدة (براتيكا دي ماري) العسكرية، وعلى متنها 16 ليبييا من المصابين في بنغازي”، حيث “كانت قد أقلعت عند الـ15:20”.

وذكر البيان أن “من المقرر أن يتلقى الجرحى العلاج في البداية على الأقل، في مستشفى تشيليو العسكري في العاصمة”، مبينا أنه “تم تنسيق عمليات الإغاثة الإنسانية، التي تتبع الدفعة التي وصلت في الـ15 من آذار/مارس الماضي، من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب وزارتي الدفاع والداخلية”، واختتم بالقول إن الأمر “يعد أحد الإجراءات التي تقوم بها إيطاليا في مجال دعم قوات الأمن الليبية”.