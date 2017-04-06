بلجيكا: فريق كرة القدم الوطني ينحدر إلى المركز السابع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – احتل الفريق الوطني لكرة القدم في بلجيكا، الشياطين الحمر، المركز السابع في أحدث تصنيف أصدرته الفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الشياطين الحمر تراجعوا من المركز الخامس حتى السابع، “وذلك بعد تعادلهم مع كل من اليونان وروسيا”.

وكان الفريق الوطني البلجيكي لكرة القدم قد حافظ على مركزه ما بين الخمس الأوائل عالمياً حسب الفيفا لعدة سنوات، لكنها المرة الأولى التي ينزلق فيها الفريق للمركز السابع منذ حزيران/يونيو 2014.

وتراوحت مكانة الفريق البلجيكي على قائمة الفيفا ما بين المركزين الأول والرابع في عام 2015.

ويظهر التصنيف الأحدث للفيفا، والذي يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل تقنية وفنية تتعلق بالفرق والمنافسات الرياضية الدولية، أن البرازيل عادت لتحتل المركز الأول للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وتحتل البرازيل حالياً مكان الأرجنتين التي كانت في المركز الأول في التصنيف الأخير، بينما احتلت فرنسا المركز السادس وكولومبيا المركز الخامس.

ويشير المحللون الرياضيون المحليون إلى صعوبة وضع الفريق البلجيكي حالياً، “فيما لو استمر تراجعه، فإنه سيفقد إمكانية احتلاله المركز الأول في مجموعته في كأس العام في روسيا عام 2018″، حسب كلامهم.

ومن المقرر أن تجري القرعة لتشكيل المجموعات لكأس العام 2018، في كانون الأول/ديسمبر 2017، في موسكو.

ويتم اختيار المراكز الأولى في المجموعات المتنافسة في كأس العالم من بين الفرق السبع الأولى في تصنيف الفيفا بالإضافة إلى البلد المضيف، وهنا روسيا.