وزير العمل الايطالي: علينا خفض ضرائب العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير العمل الايطالي جوليانو پوليتّي إنه يجب علينا تخفيف عبء الضرائب المفروضة على قطاع العمل.

واضاف الوزير پوليتّي في تصريحات إذاعية الخميس أن “النقاش يسير قدما على صعيد وثيقة المالية العامة وقانون الموازنة”، وأن “علينا إعادة إطلاق قطاع العمل للشباب والحد من تكلفة العمالة”، وبالتالي “تخفيف إسفين الضرائب”، فـ”هو الأداة المثلى لتعزيز فرص العمل للشباب”.

وأوضح پوليتّي أن “تخفيف عبء الضرائب يجب أن يتم من خلال العثور على موارد مستقرة”. وأردف “نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن في الميزانية، وأعتقد أنه ينبغي القيام باستثمار كبير لخفض الضرائب”، وأن “علينا أن الإستمرار بالسير في هذا الاتجاه”.

أما بشأن أزمة شركة أليتاليا للنقل الجوي، فقد قال پوليتّي “إنها مؤسسة مهمة في البلاد، لكنها شركة خاصة”، ومع ذلك “فإن الوزارات المعنية على طاولة النقاش مع النقابات”، إلا أن “خطة العمل لا يمكن دفع تكاليفها بأسرها من قبل العاملين”، واختتم بالقول “لذا، فخفض تكاليف العمل لا يمكن أن يكون الموضوع الرئيس في خطة العمل”، وإنما “أحد العناصر قيد النقاش فقط”.