وفد فلسطيني إلى واشنطن تمهيدا لزيارة عباس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- يغادر وفد فلسطيني إلى الولايات المتحدة نهاية الأسبوع المقبل للتحضير للزيارة الأولى للرئيس محمود عباس إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات سيرأس الوفد الذي يضم في عضويته رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومستشار الرئيس للشؤون الإقتصادية محمد مصطفى.

وكان ترامب قد دعا عباس في مكالمة هاتفية الشهر الماضي لزيارة البيت الأبيض في اقرب فرصة ولكن الرئيس الفلسطيني طلب الترتيب للزيارة قبل إتمامها.

وسيكون اللقاء المرتقب في النصف الثاني من الشهر الجاري او بداية الشهر المقبل الأول ما بين الرئيسين الفلسطيني والأمريكي.

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي للإتفاقيات الدولية جيسون غرينبلات التقى الرئيس عباس مرتين في الأسابيع القليلة الماضية واستمع منه إلى الموقف الفلسطيني بشأن السلام مع إسرائيل.

وتريد الولايات المتحدة الأمريكية خطوات إسرائيلية في 3 قضايا قبل الإعلان عن إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

والقضايا الثلاث هي افساح المجال أمام التنمية الإقتصادية الفلسطينية في الضفة الغربية وثانيا، خطوات لتسريع إعادة إعمار غزة والتخفيف من وطأة الصعوبات الإنسانية والإقتصادية في القطاع، إضافة إلى كبح جماح الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي زيارة الرئيس عباس إلى واشنطن بعد الزيارتين اللتين قام بهاما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني إلى واشنطن في اليومين الماضيين.

وكان العاهل الأردني أبرز في مؤتمره الصحفي مع الرئيس الأمريكي أمس في البيت الأبيض إهتماما كبيرا بدفع عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية. وركز الملك عبد الله الثاني على أن مبادرة السلام العربية هي الطريق الأفضل للوصول إلى حل للصراع العربي-الإسرائيلي، حيث تحدث أكثر عن المبادرة التي جددت القمة العربية دعمها لها في إجتماعها الأخير في الأردن.

وتنص مبادرة السلام العربية على إنسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين قبل تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.

وبالمقابل فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطرح عقد مؤتمر اقليمي تطبع من خلاله دول عربية علاقاتها مع إسرائيل بما قد يسهم إلى دفع مسار المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشدة.