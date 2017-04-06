المفوضية تنشر تقريراً حول مكافحة الاحتكار بمجال حجز الفنادق عبر الانترنت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نشرت المفوضية وعشر هيئات وطنية معنية بالمنافسة تقريراً جديداً حول قطاع حجز الفنادق عبر الإنترنت.

وتعاونت المفوضية مع السلطات في بلجيكا، التشيك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، السويد وبريطانيا في أعداد هذا التقرير بهدف تقييم آثار تدابير محاربة الاحتكار على قطاع الفندقة وخاصة مسالة الحجز عبر مواقع وسطية.

وأدى تنامي خدمات حجز غرف الفنادق عبر الإنترنت أو عبر وكلاء السفر إلى تغيير في شروط التكافؤ والمنافسة في هذا القطاع، حيث لا تمتلك الفنادق في كثير من الأحيان حرية تحديد أسعار غرفها وتقيم العروض والبيع بمفردها.

وقد تم إصدار التقرير بعد دراسة وتحقيقات شملت 16 ألف فندق و20 وكالة سفر عبر الإنترنت و19 شبكة فنادق كبيرة في الدول المشاركة، حيث “تظهر نتائج التقرير أن هناك تحسناً بشكل عام في ظروف المنافسة، خاصة من حيث تقديم خيارات أكبر للمستهلكين”.

ولكن العديد من المسؤولين عن قطاع الفنادق يخالفون المفوضية هذا الرأي، فهم يرون فروقاً واضحة طريقة استفادة مواقع الإنترنت ووكلاء السفر من قواعد السوق والمنافسة على حساب إدارات الفنادق نفسها، ما يعرقل قدرة الأخيرة على تسويق غرفها وتحديد الأسعار ونوعية الخدمات والوصول بشكل مباشر للمستهلك.

وترد المفوضية على هذا الانتقاد، بالتأكيد على أن قطاع حجز الفنادق عبر الإنترنت سيظل تحت المراقبة، و”سيتم إعادة تقييم الوضع التنافسي في الوقت المناسب، لإتاحة مزيد من الفرصة للاستفادة من كل إجراءات محاربة الاحتكار”، وفق التقرير.