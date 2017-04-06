ليبرمان: الأسد مسؤول 100% عن مجزرة ادلب ورد الفعل الدولي صفر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان إنه متأكد “بنسبة 100٪ أن الرئيس السوري بشار الأسد أعطى الأمر بتنفيذ المذبحة المروعة في إدلب”، منتقدا رد الفعل الدولي الضعيف على “التزوير المبتذل”.

وفي مقابلة مع صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية، واسعة الإنتشار اليوم الخميس، قال ليبرمان إن “الهجومين القاتلين بالاسلحة الكيماوية على المدنيين في منطقة ادلب في سوريا وعلى المستشفى المحلي نفذا من قبل الرئيس السوري بشار الاسد بشكل مباشر ومتعمد باستخدام الطائرات السورية، اقول هذا بيقين 100٪ “.

واضاف “ان اقسى شيء هو ان الذين تم اجلاؤهم من منطقة التفجير الى المستشفى هوجموا مرة اخرى بالاسلحة الكيماوية حيث قصفت طائرات الجيش السوري المستشفى “.

وهاجم ليبرمان “اللامبالاة في العالم في مواجهة هجوم بالأسلحة الكيميائية الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، بمن فيهم العديد من الأطفال”. وقال “ان رد فعل المجتمع الدولى هو صفر. انه ببساطة لا وجود له”. واضاف “هذا يقودني الى الاستنتاج ان دولة اسرائيل يجب ان تعتمد على نفسها فقط. لقد حاول الأسد في الماضي الحصول على أسلحة نووية عبر كوريا الشمالية، ولا يختلف عنه الآخرون في المنطقة مثل حزب الله و(الأمين العام للمنظمة، حسن) نصر الله”.

وتابع ليبرمان “ما لدينا هنا هو أناس من أكلة لحوم البشر. عندما يسألونني لماذا ليس هناك سلام في الشرق الأوسط فكأنما يسألونني إذا كان آكل لحوم البشر يمكن أن يكون نباتيا. كلمة السلام ليست ذات صلة بالشرق الأوسط. ويمكننا أن نأتي إلى ترتيبات إقليمية، وليس إلى السلام “.

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت إسرائيل بحاجة إلى الرد على الأحداث في سورية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي “لماذا علينا أن نفعل ذلك بأنفسنا؟ إنها مسؤولية المجتمع الدولي”. وأضاف “العالم بحاجة إلى تحمل المسؤولية، وبدلا من مجرد الحديث، يحتاج إلى القيام بشيء ما”.