قائد بعثة صوفيا: انقاذ أكثر من 34 ألف مهاجر العام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال قائد عملية (صوفيا) الأوروبية، الأدميرال إنريكو كريدندينو إنه تم انقاذ أكثر من 34 ألف مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري.

وفي جلسة إحاطة أمام لجنة التحقيق البرلمانية بشأن المهاجرين الخميس، أضاف الأدميرال كريدندينو “اعتقلنا حتى الآن 109 مهربا مزعوما، تم تسليمهم إلى القضاء الإيطالي”، كما “أوقفنا 414 زورقا من تلك التي يستخدمونها”، مبينا أن “من المهم تدمير هذه الزوارق لأن المهربين يعيدون استخدامها بخلاف ذلك، كما فعلوا في زمن عملية (بحرنا)، عند استخدامهم السفن الخشبية، وخاصة الكبيرة منها، مرارا وتكرارا”، موضحا أن “حرمان المهربين منها يسهم باحتواء تدفق الهجرة”.

وتابع “صحيح أن عدد المهاجرين ارتفع هذا العام بنسبة 18٪”، لكن “كان سيزداد أكثر لو تمكن المهربون من استخدام هذه القوارب، التي يمكنها حمل ما يصل إلى 800 مهاجر”، والتي “من المرجح أن تغرق بسبب الاكتظاظ”. وذكّر بأن “مهمتنا تكمن بإفشال لوجستية المهربين”، لذلك “ندمر الزوارق بعد الانقاذ”. إن “المهربين يعرفون اليوم انهم اذا خروجوا من المياه الإقليمية الليبية سيتم اعتقالهم”.

أما عن النساء، فقد ذكر قائد عملية (صوفيا) أنهن “شكلن نسبة 9٪ من مجمل المهاجرين الذين وصلوا الى بلادنا عن طريق البحر، في الأشهر الأولى من هذا العام”، بينما “كانت نسبتهن 13٪ العام الماضي”.

وأوضح العسكري الإيطالي أن “حالة هؤلاء النسوة سيئة جدا، وهن يعرفن جميعا أنه سوف يتم استغلالهن جنسيا أثناء الرحلة”، لذلك “يبدأن قبل المغادرة بتعاطي وسائل منع الحمل”. وأردف “إنهن يدركن جيدا ما يمكن أن يحدث لهن، لكنهن يقررن المغادرة على أية حال”، واختتم بالقول “من الواضح أن السفر هو أهون الشرين”.