عسكري ايطالي: أولى الزوارق لخفر السواحل الليبي الشهر المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال قائد عملية (صوفيا) الأوروبية، الأدميرال إنريكو كريدندينو إن “أول دفعة من زوارق الدورية، ستُرسل إلى ليبيا قريبا، وربما الشهر المقبل”.

وفي جلسة إحاطة أمام لجنة التحقيق البرلمانية بشأن المهاجرين الخميس، أضاف الأدميرال كريدندينو “قمنا بتدريب أول 93 ليبيا، ولأول مرة على متن سفينة إيطالية ثم أخرى هولندية”، ومن “بين هؤلاء، ثلاثة طواقم زوارق دورية، والتي ستبدأ إيطاليا بالتبرع بها قريبا لليبيا”، مبينا أن “اثنين من الطواقم الثلاثة يتواجدان الآن في جنوة، حيث يتم انهاء تدريبهم من قبل رجال الشرطة المالية على متن قوارب ستنقلهم إلى ليبيا لاحقا، وربما خلال الشهرين المقبلين”.

وأوضح العسكري الإيطالي أنه “ينبغي أن تخصص القوارب الأولى التي ستصل إلى ليبيا لطرابلس ومصراتة”. كما أن “حزمة تدريب بريّ ثانية جرت في اليونان ومالطا، والآن هناك 255 ليبياً في إيطاليا و30 آخرين في إسبانيا”. وأردف “إننا نهدف الى تدريب 400-500 ليبي بحلول نهاية المرحلة الثانية لعملية (صوفيا)، التي ستختتم في 27 تموز/يوليو المقبل”.

وتابع كريدندينو “نحن ندرب حرس السواحل العسكري الذي حاول في ليبيا أن يفعل كل ما بوسعه بالموارد الشحيحة المتاحه لديه”، واختتم بالقول “لقد أنقذوا 800 شخص عام 2015، وما بين 14ـ16 ألفا عام 2016”.