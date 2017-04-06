مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك: مصر تبذل كل جهد بشأن قضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- قال مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك ورئيس اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان لمصر، الأنبا عمانوئيل عياد، إن قضية الإيطالي جوليو “ريجيني تؤلمنا جميعا. نعلم ان الدولة لم تقصّرِ، وان كان ليس هناك تفهم من الجانب الايطالي”.

وجاء ذلك ردا على سؤل للصحفيين حول نداء للبابا وجهته عائلة ريجيني، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب مطلع شباط/فبراير من العام الماضي بأطراف القاهرة، لاثارة القضية خلال زيارته لمصر نهاية الشهر الجاري.

ونوه الأنبا عمانوئيل، خلال المؤتمر الصحفى الذي نظمته البطريركية الكاثوليكية اليوم الخميس للإعلان عن تفاصيل زيارة البابا نهاية الشهر الجاري الى مصر، بأن المسيحيين في مصر “آمنين”، كونهم “يتمتعون بنفس الحقوق، و30 يونيو أنقذت مصر”.

وأعتبر أن الزيارة، التي ستستغرق “26 ساعة فقط” ولا تشمل زيارات لمناطق فقيرة، هي رد لزيارة القادة الدينيين والسياسيين في مصر للفاتيكان، ملفتا الى أهمية الحوار الديني بين الفاتيكان والأزهر.