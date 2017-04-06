أنباء عن “غارة إسرائيلية” على درعا والمعارضة تعلن التقدم بالمحافظة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شن طيران مجهول الهوية، فجر الخميس، عدة هجمات على مناطق عسكرية وأمنية تابعة للنظام السوري في محافظة درعا جنوب البلاد، أصاب بعضها مقرات عسكرية وأمنية في مدينة إزرع شمال درعا، وبعضها استهدف مقرات لا يُعرف طبيعتها.

ووفق شهود عيان، فإن انفجارات أصابت بعض المناطق العسكرية والأمنية التابعة للنظام السوري خلال الليل، دون أن تواجه باعتراض أو تُستهدف بمضادات جوية، ويُعتقد على نطاق كبير أن هذه الطائرات إسرائيلية، دون وجود أي دليل على ذلك.

على التوزاي، استطاعت المعارضة السورية المسلحة في مدينة درعا، ضمن ما يُعرف باسم (غرفة عمليات البنيان المرصوص)، السيطرة على مقرات الأمن السياسي والعسكري والجوي في حي المنشية بمدينة درعا – البلد، بعد معارك ضارية سقط خلالها قتلى من الطرفين، وأعلنت الغرفة سيطرة المعارضة على 45 مبنى داخل حي المنشية، إضافة إلى تدمير دبابتين.

تبع ذلك قيام سلاح الطيران السوري، الحربي والمروحي، بشنّ “عشرات الغارات بالصواريخ والبراميل المتفجرة على المدينة وأطرافها، في محاولة لوقف تقدم مقاتلي المعارضة، ودفعهم للانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها”، حسب مصادر بالمعارضة.

وقالت مصادر إعلامية في محافظة درعا، إن “مقاتلي المعارضة استخدموا خرطوماً متفجراً شديد الانفجار والتدمير بطول نحو مائة متر لتحقيق انتصارها”، ونشرت (غرفة عمليات البنيان المرصوص) صوراً للانفجار العنيف الذي تم بشكل خطي ومتواز.

وقالت بعض المصادر المعارضة إن هذا الخرطوم الانفجاري يستخدم مادة (سي فور) شديدة التفجير، ويتم إطلاقه من منصة مخصصة لهذا الغرض.

وكانت غرفة العمليات العسكرية هذه قد أعلنت قبل أيام بدء المرحلة الخامسة من معركة (الموت ولا المذلة)، لاستكمال السيطرة على حي المنشية في درعا.

وكان ساح الطيران الإسرائيلي قد شنّ غارات على مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري ولحزب الله اللبناني في 17 آذار/ مارس الماضي، وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها أسقطت طائرة عسكرية، ولكن اسرائيل نفت ذلك وأكّدت أن جميع طائراتها عادت سالمة إلى مواقعها. ووفق هود عيان، فقد استهدف الطيران الإسرائيلي أهدافاً في القلمون الغربي، حيث شوهدت عدة طائرات إسرائيلية تجوب الأجواء في الفجر.

وكانت إسرائيل قد قصفت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أهدافاً داخل مطار المزة العسكري من بينها مباني الرادار والإشارة ومستودعات للذخيرة، واستراحة تابعة لشقيق رأس النظام السوري. وتتهم إسرائيل النظام السوري بتسهيل مرور الأسلحة والصواريخ من إيران عبر سورية إلى حزب الله اللبناني.