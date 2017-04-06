شركة طيران إيرلندية تلوح بوقف رحلاتها بين أوروبا وبريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – هددت شركة الطيران الإيرلندية (رايان إير)، بوقف رحلاتها ما بين الدول الأوروبية وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في مجال النقل.

وحذر المدير المالي للشركة نيل سوراهان، في تصريحات نُقلت عنه من لندن اليوم، من مغبة عدم توصل بروكسل ولندن إلى إتفاق سريع في مجال النقل، وقال “قد نضطر لوقف رحلاتنا بين أوروبا وبريطانيا لوقت غير محدد”.

وأوضح قائلاً” في حال عدم وجود اتفاق انتقالي، سنضطر إلى العمل بموجب إتفاقيات ثنائية، مع ملاحظة أن قواعد منظمة التجارة العالمية لا تغطي قطاع الطيران بشكل خاص”

وشدد على ضرورة التوصل إلى إتفاق بشأن شروط التنقل، يتم إقراره في الوقت المناسب، أي بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2018.