موغيريني تلتقي وفدا من المعارضة السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في أول تحرك في إطار متابعة مؤتمر بروكسل حول مستقبل سورية والمنطقة، التقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وفدا من المعارضين السوريين، من بينهم رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، ورئيس الحكومة المؤقتة للمعارضة (الذراع التنفيذي للإئتلاف)، جواد أبو حطب.

وناقشت موغيريني مع أعضاء الوفد الدعم العملي الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يواصل تقديمه للمعارضة السورية، فـ”الهدف هو تسريع محادثات جنيف تحت راية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية يمكن أن تؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي”، حسب البيان الصادر عن مكتبها.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد سيواصل عمله على المسار الإنساني للأزمة السورية من أجل تحسين الحياة اليومية لجميع السوريين.

وأشارت موغيريني في بيانها إلى أن الاتحاد يقف على أهبة الاستعداد للإسهام في المصالحة وإعادة البناء حالما توضع عملية الانتقال السياسي على الطريق الصحيح.

وكان المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سورية والمنطقة قد عقد يومي 4 و5 نيسان/أبريل في بروكسل وتعهدت خلاله الوفود المشاركة بتقديم مساعدات انسانية للنازحين واللاجئين السوريين بقيمة 6 مليار دولار.