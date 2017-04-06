المجلس الأعلى للدفاع الايطالي يدعو أوروبا لزيادة الانفاق العسكري داخل ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار المجلس الأعلى للدفاع في الجمهورية الايطالية، في أعقاب اجتماع الخميس برئاسة رئيس الدولة، سيرجيو ماتاريلا، إلى أن “هناك حاجة لأوروبا لتولي دور مركزي في نظام الحكم العالمي” نظرا لـ”تاريخها وثقافتها وثقلها الاقتصادي”، كي “تسد، على الأقل جزئيا، الفجوة من حيث الأصول العسكرية داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) مقارنة بالحليف، الولايات المتحدة الأمريكية. ”

ورأى المجلس الأعلى للدفاع أنه “بغية الاندماج الأوروبي الكامل، يتعين على الدول الأعضاء الرئيسية اتخاذ موقف سياسي موحد للتعامل، وفق رؤية واسعة غير مجزأة، مع متطلبات الأمن التي تمليها السيناريوهات الحالية، وعلى وجه الخصوص، للمتابعة وبنجاح استقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حثت، في الاجتماع الوزاري الأخير لـ(ناتو) الدول الاعضاء في الحلف على الايفاء بالتزاماتها برفع حجم مساهماتها الدفاعية. ولقد تعهدت الدول الاعضاء في قمة ناتو عام 2014 بزيادة الانفاق العسكري الوطني بحلول عام 2024، الى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.