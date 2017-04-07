ايطاليا: اعتقال مواطن أفغاني بتهمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن عناصر قسم مكافحة الجريمة في باري (جنوب)، ألقوا القبض الجمعة على المواطن الأفغاني ناصري حكيم، بتهمة الضلوع بنشاط يرتبط بالإرهاب الدولي، وهي التهمة نفسها التي كان قد أوقف بسببها في أيار/مايو 2016.

وأضافت وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك (كارابينييري)، أن “المداهمة وقعت في شقة في الطابق الأرضي بمنطقة كارّاسّي وسط المدينة”، حيث “تم رصد الرجل بعد تحقيقات سريعة”، والذي “لم يبدِ أية مقاومة، لينهي بذلك عملية بحث دامت بضع ساعات اعتبار من أمس”، حين “نقضت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدم به محامي المواطن الأفغاني ضد أومر الاعتقال الذي أصدرته محكمة مراجعة پوليا في تموز/يوليو الماضي”.

وذكّرت الشرطة بأن “التحقيقات كانت قد أبرزت أن المعتقل أحد على ارتباط مستمر بأحد مواقع حركة (طالبان)”، والذي “يقوم منه بتحميل ملفات فيديو وإعلانات تشيد بالجهاد وصور لقائد معروف من طالبان، قتل خلال غارة للقوات الجوية الأمريكية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015”.