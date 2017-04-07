مصادر بالمعارضة: ميليشيات تابعة لإيران تُخلي ضحايا مطار الشعيرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر عسكرية سورية معارضة إن “مطار الشعيرات العسكري بحمص، الذي قامت الولايات المتحدة بقصفه فجر الجمعة، بات خارج الخدمة نهائياً”، مشيرة إلى “مقتل عدد كبير من العسكريين فيه”، ورجّحت أن “تكون النسبة الكبرى من القتلى من حزب الله والإيرانيين”، وأكّدت أن “قوات تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني قد أتت للمطار بعد نحو ساعة من قصفه، وبدأت عمليات إخلاء للقتلى والجرحى من المطار إلى جهات مجهولة”.

وأكّدت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “هذا المطار الذي يعتمد عليه النظام السوري لقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في المنطقة الوسطى والشمالية من سورية، وأحياناً المنطقة الجنوبية، قد تم تدميره تماماً، وبات خارج الخدمة، وغير قابل لإعادة التأهيل”، مشيرة إلى “تدمير كامل طال المدرجات وبرج المراقبة والرادارات والمستودعات، فضلاً عن تدمير 14 طائرة حربية في مرابضها”.

ويقع المطار على طريق حمص – تدمر قرب قرية الشعيرات، وتحيط به تلال مرتفعة ومناطق جرداء من كل الجوانب، ويعد المطار الرئيسي الذي ينطلق منه سلاح الطيران السوري ليقصف المدن والقرى في المنطقة الوسطى ولشمالية، وهو بالكامل تحت السيطرة الإيرانية.

وأكّدت المصادر للوكالة أن المطار المذكور أصبح تحت إشراف إدارة إيرانية خالصة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، وهو معزز عسكرياً بشكل كبير وتعتبره إيران استراتيجي لها لإدارة عملياتها في سورية والعراق على حد السواء.

ووفق هذه المصادر، فإن المطار محصّن بصواريخ أرض – أرض، وأخرى أرض ـ جو، بعضها روسي الصنع وبعضها إيراني، من بينها صواريخ (سام 6)، ويُستخدم بشكل أساسي لتشغيل عمليات طائرات ميغ وسوخوي الحربية القتالية، ويضم عدد كبيراً منها، موزعة على ثلاثة أسراب على الأقل، بالإضافة إلى احتواءه لعدد غير محدد من الطائرات الحوامة.

ويحتوي المطار الذي يقع على بعد 31 كم جنوب شرق مدينة حمص، على 40 حظيرة اسمنتية، ويتضمن عددًا كبيرًا من طائرات ميغ 23 وميغ 25 وسوخوي 25 القاذفة، وفيه مدرجين أساسيين، ويعتبر معسكراً كاملاً ضخماً وليس مجرد مطار عسكري، ويُشكّل 25% من قدرة سلاح الجو السوري، وفيه مركز قيادة (اللواء 22) التابع للجيش.