يونكر: هناك فرق بين الضربات الموجهة والهجمات الكيمياوية ضد المدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس المفوضية الأوروبية عن تفهمه للجهود الرامية لردع منع وقوع مزيد من الهجمات بواسطة الأسلحة الكيمياوية في سورية.

وفي بيان صدر عنه الجمعة تعليقاً على الهجمات الأمريكية على قاعدة الشعيرات السورية فجر اليوم، أشار الى أن واشنطن أبلغت الدول والمؤسسات الأوروبية بأن هذه الضربات تهدف إلى ردع مزيد من الهجمات بالأسلحة الكيمياوية، وإلى الرد على ما حدث في خان شيخون في سورية.

وأوضح يونكر في بيانه، أن “هناك تمييز واضح بين الضربات الجوية على الأهداف العسكرية واستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين”.

وأشار يونكر إلى ضرورة مضاعفة الجهد من أجل وقف دوامة العنف في سورية والعمل على تحقيق سلام دائم وشامل، قائلا إن “هذا لا يمكن إلا عبر انتقال سياسي، ونحن في الاتحاد جاهزون للاضطلاع بدورنا في هذا المجال”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بإجراء تحقيقات في الهجوم على خان شيخون، مؤكداً على ضرورة منع استخدام هذا النوع من السلاح.