جينتيلوني: ضرب مطار الشعيرات يسرِّع فرص حل أزمة سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إنه “واثق من أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة، من شأنه أن يسرِّع فرص التوصل الى تسوية سياسية” للأزمة السورية، في اشارة للضربة التي وجهتها الإدارة الأميركية لمطار الشعيرات في ريف حمص.

وفي بيان صدر عن مقر الحكومة، قصر (كيجي) الجمعة، أضاف جينتيلوني “اتصلت بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل”، وهناك “التزام المشترك بمساهمة أوروبية لاستئناف المفاوضات وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية”.

وتابع منوها بأن “استخدام الأسلحة الكيميائية محظور بموجب الاتفاقيات الدولية، ومن خلال عدة قرارات للأمم المتحدة، ولا يمكن إحاطة الأمر باللامبالاة”، وأن “من يستخدم الأسلحة الكيميائية لا يمكنه الاعتماد على التخفيف والتضليل”.

وأشار رئيس الحكومة الى أن “ايطاليا كانت دائما على قناعة بأن حلا دائما للأزمة السورية ينبغي أن يمرّ من خلال المفاوضات”، وقد “كان هذا موقفنا ولا يزال وسيبقى دائما”. واختتم بالقول “يجب أن تشمل المفاوضات كلا من قوى المعارضة والنظام”، كما “ينبغي أن تجري تحت رعاية الأمم المتحدة وأن ترى دورا حاسما وبنّاء من روسيا”.