وزير الدفاع البلجيكي: يجب تفادي تصاعد وتيرة العنف في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في إطار ردود الفعل الدولية على الضربة الأمريكية على قاعدة عسكرية جوية سورية، أكد وزير الدفاع البلجيكي ستفان فان ديبيته، على ضرورة تفادي تصاعد العنف في سورية والمنطقة.

وشدد الوزير البلجيكي على أن بلاده لم تشارك بأي شكل من الأشكال في هذه الضربة، فـ”هو عمل أحادي أمريكي. واشنطن فعلت ما تعهدت به فيما لو تم استخدام أسلحة كيمياوية في سورية”، حسب قوله.

أما وزير الخارجية ديديه ريندرز، فقد اعتبر أن رد الفعل الأمريكي على استخدام أسلحة كيمياوية في خان شيخون “أمر مفهوم”.

هذا وتأتي التصريحات البلجيكية في إطار رؤية أوروبية تعتبر أن التصرف الأمريكي ما هو إلا رد فعل، وأنه يأتي في إطار” الجهد الدولي لحظر استخدام السلاح الكيميائي”.

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد أكدوا أن الإدارة الأمريكية قد أعلمتهم بالضربة وأن هناك اتصالات ومشاورات بين الطرفين قبل وبعد الضربة الأمريكية على مستويات مختلفة.