ألفانو يصف بـ”المناسب” العمل العسكري الأمريكي بسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو بـ”المناسب” العمل العسكري للولايات المتحدة بسورية، في اشارة للضربة التي وجهتها الإدارة الأميركية لمطار الشعيرات في ريف حمص فجر الجمعة.

وأضاف الوزير ألفانو في تصريحات أن “ايطاليا تتفهم أسباب عمل عسكري أمريكي يتناسب مع الوقت والطريقة”، والذي يأتي “ردا على شعور مرفوض بالإفلات من العقاب وكإشارة رادعة لخطر زيادة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل (الرئيس السوري بشّار) الأسد”، والذي “يُضاف الى المرات السابقة التي أكدتها الأمم المتحدة”.

وتابع ألفانو “إن الضربات الجوية الثلاثاء الماضي في خان شيخون كانت بلا رحمة من ناحية الخسائر البشرية التي تسببت بها، بما في ذلك العديد من الأطفال”، ومن “ناحية وحشيتها أيضا”. إنها “أفعال دنيئة أدانتها إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشدة”، وهي “تُضاف الى الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الأسد والعنف الوحشي ضد المدنيين، الذي كانت قواته المسلحة مسؤولة عنه مرارا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إن “حكومتنا تتابع بإهتمام بالغ التطورات الأوضاع في منطقة المتوسط، آخذة بالاعتبار مصالحها المتعددة والمباشرة في تحقيق الأمن والاستقرار فيها”.