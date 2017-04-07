ألفانو: ضرورة حل أممي توافقي لأزمة سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو إن “من الضروري والعاجل إعادة تفعيل مجلس الأمن لاعتماد قرار بتوافق الآراء لتحديد المسؤوليات ومنع مزيد من الأعمال الوحشية”، في سورية.

وفي بيان الجمعة، بعد الغارة الأمريكية على سورية، أضاف الوزير ألفانو، أن “ايطاليا بوصفها عضوا (غير دائم) في مجلس الأمن، ستواصل السعي لتحقيق هذه الغاية”، وعلاوة على ذلك “تأمل ايطاليا بشدة أن يستأنف حول الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا ويتجدد التزام المجتمع الدولي بعملية انتقال سياسي في سورية برعاية الأمم المتحدة وفقا للقرار 2254، وإعلان جنيف الأول”، وبهذا الصدد “أتطلع إلى الزيارة المرتقبة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لموسكو”.

وذكر ألفانو أن “من الضروري أن تستخدم روسيا نفوذها لصالح التوصل الى وقف حقيقي لاطلاق النار، وايصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل”، فضلا عن “عملية بناء تدريجي للثقة بين الأطراف السورية”، مؤكدا أن “ظروفا كهذه لا تؤدي إلا إلى تعزيز الالتزام الإيطالي والأوروبي والدولي لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إنه “في هذا الصدد، سيمثل اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعة السبع الكبرى (G7) في لوكّا” الاثنين المقبل، “فرصة أخرى لإجراء تقييم مشترك للوضع ولتأكيد إرادتنا الجماعية”.