مصر تدعو امريكا وروسيا للتحرك لحل الازمة السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- دعت مصر كلا من “الولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية الي التحرك الفعال علي أساس مقررات الشرعية الدولية، وما تتحلي به الدولتان من قدرات، لاحتواء أوجه الصراع والتوصل الي حل شامل ونهائي للازمة السورية”.

ونوهت في بيان لخارجيتها الى أن تلك الازمة “تفاقمت علي مدار السنوات الست الماضية، وتكلفتها الباهظة في الأرواح، وتشريد المواطنين السوريين واتساع رقعة التدمير، وهو الامر الذي بات ملحا لإخراج سوريا من المنزلق الخطير الذي تواجه، وذلك انطلاقا من مسئولياتهما (روسيا وامريكا) تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين”.

وقال البيان ان مصر “تتابع بقلق بالغ تداعيات أزمة خان شيخون التي راح ضحيتها عشرات المدنيين السوريين الأبرياء بتأثير الغازات السامة المحرمة دوليا، وما ترتب علي ذلك من تطورات خطيرة”. في اشار ة للقصف الامريكي فجر اليوم على قاعدة الشعيرات العسكرية الجوية قرب حمص

وشددت مصر علي “أهمية تجنيب سورية ومنطقة الشرق الأوسط مخاطر تصعيد الازمة حفاظا علي سلامة شعوبها، وتري ضرورة سرعة العمل علي إنهاء الصراع العسكري في سورية حفاظا علي أرواح الشعب السوري الشقيق ومقدراته، وذلك من خلال التزام كافة الأطراف السورية بالوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة الي مائدة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة”.