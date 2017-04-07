إيطاليا: إدانة حازمة لهجوم ستوكهولم الإرهابي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت الحكومة الايطالية على لسان وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو الجمعة عن “الادانة الحازمة” لحادث الدهس الارهابي بأحد شوراع ستوكهولم، معلنة تضامنها مع السويد دولة وشعبا.

وقال ألفانو “بعد هجمات الأسابيع الأخيرة في لندن وسان بطرسبرغ، هاهو اعتداء درامي آخر على مدننا، وعلى أسلوبنا في الحياة وعلى قيمنا العميقة”.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن “تعازي ايطاليا وقربها من دولة وشعب السويد” وعن “التضامن مع أسر الضحايا والتماني بالشفاء العاجل لجميع الجرحى”.

ونوه بأن ” إيطاليا، بوصفها رئيسا دوريا لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وعضوا بمجلس الأمن الدولي” هذا العام “ستواصل الانخراط بنشاط في مكافحة الإرهاب لصالح السلام والأمن الدوليين”.