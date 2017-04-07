حركة خمس نجوم الايطالية: واشنطن فضلت القصف على التحقيق الأممي بهجوم خان شيخون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد نواب البرلمانين الايطالي والأوروبي في حركة خمس نجوم المعارضة القصف الصاروخي الأمريكي على قاعدة الشعيرات الجوية بريف حمص (وسط سورية)، وقالوا إن إدارة واشنطن “فضلت القصف حتى قبل تفويض الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل للتأكد من المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي” على بلدة خان شيخون.

وحذر بيان لنواب الحركة، الحزب المعارض الأكبر تمثيلا في البرلمان الايطالي والمنافس للحزب الديمقراطي الحاكم، من أن “الهجمات الجوية الأمريكية ضد الأراضي السورية تخاطر بأن تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي”. وأضاف البيان “ليس هذا فقط، بل تدل مرة أخرى على القيمة الحقيقية التي تعطيها القوى العظمى للأمم المتحدة: قيمة الصفر”.

وأشار النواب إلى أنه “على ما يبدو، فإن للقنابل أولوية على كل شيء، والتخلص من الحرب لا يتم عبر حرب أخرى”.

ولفت البيان إلى أنه “بعد 20 عاما من الأخطأ، لم يتغير أي شيء. لا لليبيا ولا لعراق آخر”، مناشدا الحكومة الإيطالية بـ”البقاء خارج هذه المغامرة والالتزام بالمادة 11 من الدستور الايطالي”، التي ترفض الحروب كأداة لحل الخلافات الدولية.