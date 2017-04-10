كاتب قبطي: اعلان الطوارئ رسالة طمأنينة للمسيحيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ راى الكاتب المصري عادل جرجس، ان اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور جاء “ليبعث رسائل طمأنينة للأقباط”، بعد تفجير كنيستين في طنطا والاسكندرية أمس الاحد، مما خلف اكثر من 40 قتيلا.

وأضاف جرجس في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “هناك شعورا عاما أنتشر بين الاقباط بعد التفجيرات الأخيرة بأن هناك تراخٍ من الدولة في تأمين الكنائس، وجاء إعلان الطوارئ ليرسل رسائل طمأنينة لهم، كما أن أنتشار وحدات القوات المسلحة في المحافظات يشير الى أن هناك تغيير نوعي في تكنيك المواجهة الأمنية للإرهاب، حيث ستكون مواجهات أكثر قوة وصرامة وشراسة”.

وتوقع “خلال الأيام القادمة والتي تعتبر موسم أعياد فيما يعرف بأسبوع الآلام عند الاقباط، استمرار الصلوات وستشهد الكنائس اقبالاً كبيراً طوال أيام هذا الأسبوع وسط إجراءات أمنية مشددة تحسباً لوقوع مزيد من الهجمات الإرهابية عليها”.

ألا أنه راى انه “يتوجب على الدولة أعادة النظر بالخطط الأمنية ككل وليست تلك الخاصة بتأمين الكنائس، حيث أن تعقيم الكنائس سوف يحول دون اختراقها أمنياً، وهنا سوف تتجه العمليات التفجيرية والانتحارية نحو بعض المنشأت والاهداف الحيوية لتوجيه ضربات موجعة للأمن”.

وأوضح الكاتب القبطي أن “الأديرة تعدّ الحلقة الأضعف أمنياً نظراً لتواجدها في مناطق مترامية بالصحراء ولا توجد فيها أية قوات للتأمين، ونظراً لاتساع مساحات هذه الأديرة فقد يكون من السهل توجيه عمليات إرهابية نحوها، كما تضمن الطبيعة الصحراوية لمنفذي الهجمات سهولة القيام بها وخطط الانسحاب والاختباء والتخفي”، لذلك “يتوجب على الجهات الأمنية تأمين محيط تلك الأديرة ومراقبة الطرق التي تؤدي إليها”.

وكان السيسي قد قال في مؤتمر صحفي الليلة الماضية عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، إنه “سيتم إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة شهور، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية”، واعلن كذلك عن “تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب”، وطالب “بمحاسبة الدول التي ترعى الارهاب وتموله”، دون تسميتها.