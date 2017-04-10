 الحكومة الإسرائيلية تدرس علاج أطفال سوريين من ادلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تدرس اقتراح عدد من الوزراء الإسرائيليين تقديم العلاج الطبي لعدد من الأطفال السوريين من ادلب.

وقالت الحكومة في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الاثنين، أنه “لم يقدَم للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أي مشروع قرار تناول استقبال أطفال سوريين أصيبوا في الهجوم الكيميائي في خان شيخون في إسرائيل”.

وأضاف البيان “أعرب الوزراء عن آرائهم في هذا الموضوع ولكن لم يجر أي تصويت حوله”.

وتابعت الحكومة الإسرائيلية “ستتم دراسة الموضوع، أي هل يمكن إرسال أطفال سوريين من إدلب لتلقي العلاج في إسرائيل، وفي أي حال من الأحوال لا يدور الحديث عن استيعابهم بإسرائيل”.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بحث مساء أمس الأحد التطورات في سورية.