أسقف ايطالي: البابا لن يتراجع عن زيارة مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أسقف ايطالي إن “البابا فرنسيس سيبقي على نية الذهاب الى مصر”، فـ”ما حدث يسبب بلبلة ومعاناة كبيرتين”، لكن “لا يمكنه منع مهمة السلام للبابا”، في إشارة الى التفجيرات التي وقعت أمس في مصر ضد كنسيتين قبطيتين وخلفت أكثر من 40 ضحية.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الاثنين، حول رحلة البابا فرنسيس المقررة يومي 28 و29 من شهر نيسان/أبريل الجاري الى مصر، تحت شعار “بابا للسلام في مصر السلام”، أضاف المسؤول في أمانة سر دولة الفاتيكان المونسنيور أنجيلو بيتّشو، الذي سيرافق البابا، أن “الهجمات ضد الكنائس في مصر، تمثل هجوما على الحوار والسلام”.

وتابع “أعتقد أن (الهجمات) تمثل أيضا رسالة غير مباشرة إلى من يحكم البلاد، ضد الأقلية المسيحية، التي وجدت مزيدا من الحرية بطريقة أو بأخرى، في الآونة الأخيرة”. وقال “لقد أكدوا لنا أن الأمور ستسير على خير ما يرام، وسنذهب الى هناك باطمئنان”.

وأشار المونسنيور بيتّشو الى أنه “دون إخفاء الواقع الذي قد يكون غير مشجع أحيانا، يدعونا البابا إلى التطلع إلى المستقبل بأمل”، وأنه “كما هي الحال دائما، يريد أن يكون مثالا يُقتدى به”.

هذا وسيلتقي البابا فرنسيس الإمام الأكبر وشيخ جامعة الأزهر، أحمد الطيب، وبهذا الصدد أوضح المسؤول الفاتيكاني أنه “من ظهور تنظيم (داعش)، أراد البابا تمييز الأعمال الإرهابية التي يرتكبها متعصبون طائشون عن الدين نفسه”، واختتم بالقول “لقد رفض دائما ربط الإسلام بحد ذاته، بالإرهاب”.