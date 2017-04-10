ريندرز حول سورية: الأولوية لتفادي التصعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكد وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، أن بلاده تعتبر أن الأولوية حالياً في سورية هي لتفادي مزيد التصعيد.

وأعرب ريندرز في تصريحات الاثنين عن تفهمه لرد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد الهجوم بالسلاح الكيميائي على منطقة خان شيخون في سورية، مستدركا، “لكننا كنا نفضل أن تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمم المتحدة وأن تتحرك في إطار دولي”.

كما وصف المسؤول البلجيكي بـ”المفاجئ” كلام روسيا حول انتهاك الرئيس الأمريكي للقوانين الدولية، مؤكداً أن قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم، يعتبر أيضاً، بنظر الغرب، تحدياً لهذه القوانين.

أما بشأن المشاركة البلجيكية في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، في الأجواء السورية والعراقية، فقد أكد ريندرز، على وجود تعديلات تقضي بوقف الطلعات فوق الأجواء السورية، بسبب قيام موسكو بتعليق اتفاقية تبادل المعلومات بعد التحرك الأمريكي الأخير.

وأشار الى أن الطائرات البلجيكية ستكتفي بالمشاركة في إطار التحالف الدولي فوق الأجواء العراقية، وذلك ضماناً لسلامة عملها وطواقمها.

وحول الأزمة السورية، أقر ريندرز بأن العمل في إطار الأمم المتحدة أمر بالغ التعقيد، بسبب قيام روسيا وشركاءها بتعطيل أي إجراءات دولية ضد دمشق، مؤكداً ضرورة اتباع مقاربة مزدوجة مع موسكو تعتمد على الحزم والحوار معاً.

واختتم رئيس الدبلوماسية البلجيكية بالقول “علينا أن نعمل من أجل وضع واشنطن وموسكو والأطراف الإقليمية وكذلك مختلف الفرقاء في سورية، حول طاولة حوار واحدة تحت راية الأمم المتحدة”.