مسؤولة بالحكومة الايطالية: ما حدث بمصر أصابنا جميعا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مسؤولة في الحكومة الايطالية إن “ما حدث في مصر أصابنا جميعا”.

وكتبت سكرتيرة مجلس الوزراء ماريا إيلينا بوسكي على صفحتها بموقع (فيسبوك)، الاثنين أن “هذا الأسبوع هام في قصر الحكومة (كيجي) بسبب التدابير الاقتصادية الخاصة بالهيئات المحلية”، لكن “أعتقد أنه من الصواب الشروع بأعمالنا انطلاقا مما حدث أمس في مصر”، الذي “أثر عميقاً في كل واحد منا”، وبشكل خاص “لأن هذا هو الأسبوع المقدس بالنسبة للمسيحيين”.

وأضافت بوسكي أن “البابا سيكون في القاهرة في غضون بضعة أسابيع، وأرجوكم قراءة هذه المقابلة اللطيفة أحد كبار موظفيه، المونسنيور بوتّشو، فهي تستحق الإطلاع عليها”، ملحقة بالتعليق رابط المقابلة التي أجرتها مع المسؤول الفاتيكاني صحيفة (كورييري ديلا سيرا) اليوم.