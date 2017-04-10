خمس دول اسلامية تشارك باجتماع “استثنائي” لوزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى حول سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يشارك وزراء خارجية تركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وقطر مع نظرائهم في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع استثنائي حول سورية غدا الثلاثاء بمدينة لوكّا بمقاطعة توسكانا، وسط ايطاليا.

واشارت ايطاليا، الرئيس الدوري لمجموعة السبع الكبرى، الى أن مشاركة الدول الاسلامية الخمس في الاجتماع المعني تأتي بناء على دعوة من وزير الخارجية، أنجيلينو ألفانو.

ويبدأ رؤوساء دبلوماسية مجموعة الدول السبع الكبرى (ايطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا) اجتماعهم الوزاري في وقت لاحق اليوم والذي يستمر ليومين تحضيرا لقمة قادة المجموعة، التي ستستضيفها مدينة تاورمينا بمقاطعة صقلية (جنوب ايطاليا) المقررة يومي 26 و27 من شهر أيار/مايو المقبل.