وزير الداخلية الإيطالي: رقابة أمنية صارمة في عيد الفصح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إن أجراءات رقابة أمنية صارمة فُرضت على التراب الوطني خلال الاحتفالات الوشيكة بعيد الفصح.

وفي كلمته خلال الاحتفال في روما بالذكرى الـ165 لتأسيس قوات الشرطة، بحضور رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا، أضاف مينّيتي “لكن الإجراءات الأمنية ستتم في إطار السماح للشعب بالمشاركة في الاحتفالات دون تقييد حريته وفرحته ولو للحظة واحدة”، معربا عن قناعته بأن “لن يتم أبدا تحويل المدن الى حصون تغلق على نفسها في انتظار العدو”.

ورأى وزير الداخلية أن “العيش هو رقابة بحد ذاته، فليس هناك موقع أكثر رقابة من مكان المعيشة”. واختتم بالقول “سنعيش احتفالات عيد الفصح بالمنظور نفسه الذي استخدمناه خلال أعياد الميلاد”.